Журналисты спросили у Пескова, хотела ли власть, чтобы соцсети удаляли группы с призывами на незаконные акции, сообщило РИА «Новости».

«Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций», — ответил Песков.

Он отметил, что Роскомнадзор активно призывает различные соцсети не становиться площадкой для таких призывов. Речь идет о предупреждениях крупных платформ. На это также реагирует прокуратура.

В четверг стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Штрафы составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

В ведомстве еще раз обратились к руководству интернет-платформ и попросили их воздержаться от распространения призывов к участию в митингах. За повторное нарушение сумму штрафа могут увеличить до 10% размера годовой выручки.