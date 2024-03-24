Эксклюзив 24 марта 2024, 15:13 Огромное количество цветов и игрушек принесли к мемориалу у Crocus City Hall Неравнодушные принесли огромное количество цветов к мемориалу у Crocus City Hall Телеканал «360»

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Неравнодушные россияне продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу у Crocus City Hall. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Несмотря на непогоду, люди продолжают выстраиваться в очереди, чтобы почтить память жертв теракта в общенациональный день траура. Уже сейчас к стихийному мемориалу принесли огромное количество цветов и игрушек.

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Жители разных городов России выразили скорбь из-за трагедии в концертном зале в Красногорске. В Клину и Дмитрове люди также принесли цветы, детские игрушки, свечи и лампадки к мемориалам.

Жертвами при атаке боевиков вечером 22 марта стали 133 человека. По последним данным, 154 человека получили ранения, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их родственникам.