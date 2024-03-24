Подмосковье 24 марта 2024, 14:51 «Трагедия для всех нас». В Клину почтили память жертв теракта в Crocus City Hall Жители Клина почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall Телеканал «360»

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В городском округе Клин в сквере Афанасьева у памятника Петру и Февронии почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Люди принесли цветы, лампадки, свечи и детские игрушки.

Неравнодушные приходят одни и семьями, чтобы выразить скорбь и почтить память жертв.

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«Это трагедия для всех нас. Погибли неповинные люди. Очень больно. Я думаю, что каждый человек, который сопереживает, сегодня пришел сюда», — рассказала местная жительница.

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С самого утра у памятника лежит огромное количество цветов и игрушек. Проходившие мимо люди, забыв о собственных заботах и проблемах, специально зашли в магазин за цветами и вернулись к памятнику.

«Я пришла по зову сердца, потому что то, что произошло в Красногорске, ни в какие рамки не лезет. Скорбим со всеми», — сказала еще одна жительница.

В Дмитрове люди тоже продолжают нести игрушки, цветы и свечи к мемориалу жертвам теракта. Волонтеры, ветераны, медики и представители общественных организаций почтили минутой молчания память погибших.