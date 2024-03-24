Подмосковье 24 марта 2024, 14:02 Жители Дмитрова почтили минутой молчания память жертв теракта в Crocus City Hall Источник фото: Евгений Рой

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Жители Дмитрова продолжают нести цветы, мягкие игрушки и свечи к стихийному мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall. Ветераны, юные волонтеры, представители городских общественных организаций, медики почтили минутой молчания память погибших в результате чудовищного преступления.

Светлана Кубышкина оказалась в тот роковой день в торгово-развлекательном комплексе. Она рассказала, как страшно было ей и тысячам беззащитных людей, оказавшихся в ловушке в концертном зале.

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«Сейчас очень важно сохранить человеческое лицо. Когда я была под прицелом тех террористов, мне было очень страшно, но мне помогли выбраться живой оттуда, и я очень благодарна этим добрым людям. Только в доброте настоящая сила. Это я особенно остро почувствовала в тот жуткий вечер пятницы», — поделилась Кубышкина.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.