Общество 29 января 2024, 21:52 Обыски в квартире Бакальчук после пожар на складе Wildberries опровергли Пресс-служба Wildberries опровергла обыски в квартире Бакальчук РИА «Новости»

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Распространившаяся в интернете информация об обысках и изъятии документов в квартире основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщило РИА «Новости».

Первоисточником информации об обысках в квартире предпринимательницы стал Telegram-канал «Mash на Мойке». Авторы заявили, что следственные действия связаны с пожаром на складе компании в Шушарах.

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«Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. <…> Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», — заявили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда вокруг уголовного дела, возбужденного после крупного пожара, возникают слухи, которые потом опровергают.

На минувшей неделе СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники сообщили о задержании сотрудника склада, который сознался в поджоге.

В петербургском главке Следственного комитета заявили, что никаких задержаний не проводили. В ведомстве подчеркнули, что пока по делу нет даже подозреваемых.

Склад компании Wildberries в Шушарах загорелся 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение. Предварительную стоимость ущерба оценили в 10-11 миллиардов рублей.