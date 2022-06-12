Новый McDonald’s в России получил название «Вкусно и точка»

Ресторан бывшей сети быстрого питания McDonald’s 12 июня откроется под новым названием «Вкусно и точка». Об этом заявил гендиректор сети Олег Пароев.

Он отметил, что в первое время посетители не смогут заказывать все блюда из меню, так как сохраняются сложности с упаковкой и логистикой.

«Мы открываемся в рекордно быстрые сроки, поэтому на этом этапе гости не смогут заказать отдельные позиции», — заявил гендиректор.

В частности, посетители «Вкусно и точка» не увидят в меню фирменного бургера «Бигмак» и мороженое «МакФлурри».

«Все дело в том, что внешний вид этих блюд имеет прямую ассоциацию с брендом McDonald’s», — сказал он.

Пароев пообещал, что альтернативные блюда из меню станут не менее вкусными. Владелец сети Александр Говор добавил, что в ближайшие несколько лет количество точек в России увеличится с 850 до тысячи.

С 12 июня в Москве и Подмосковье начнут работать первые 15 точек «Вкусно и точка». Рестораны откроются на Красной Пресне, Арбате, Большой Бронной, Большой Ордынке, Большой Дорогомиловской, Каширском и Ленинградской шоссе, на улицах Люблинской, Бутырской и Покрышкина, на Коломенском проезде и проспекте Маршала Жукова.

Американская компания McDonald’s в марте сообщила о приостановке деятельности в России в связи с логистическими и операционными трудностями, возникшими после начала специальной операции на Украине. Бизнес выкупил предприниматель Александр Говор.

Глава Минфина Антон Силуанов выразил мнение, что замена отдельных ингредиентов в меню возродившегося ресторана сделает блюда только качественнее.