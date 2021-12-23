Обращения горняков о многочисленных нарушениях на шахтах Кузбасса обещали проверить

Обращения шахтеров и членов их семей о многочисленных нарушениях правил промышленной безопасности на производствах в Кузбассе будут проверены. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Личный прием работников угольной промышленности провели замгенпрокурора Дмитрий Демешин, прокурор области Александр Блошкин и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Шахтеры и их близкие сообщили, что из-за нарушений работники получают травмы, но эти повреждения оформлялись как травмы, полученные в быту. Помимо этого, по словам горняков, в шахтах допускаются нарушения эксплуатации оборудования, им выдают некачественные средства индивидуальной защиты, инструменты, изготовленные кустарным способом. Аварийные выходы, проходы и переходы через транспортеры к месту производства работ захламлены. Вдобавок ко всему нарушается режим проветривания, не соблюдается режим труда и отдыха, нет средств пожаротушения, есть претензии и к оплате труда.

После приема прокурору Кемеровской области поручили проверить все полученные сообщения, а также принять меры к защите прав детей и вдов погибших шахтеров.

«Рассмотрение обращений будет находиться на контроле до полного устранения нарушений закона», — добавили в Генпрокуратуре.

После аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе были проверены все производства. В результате были выявлены системные нарушения, в том числе коррупционные, которые допустили контролирующие и надзорные органы.