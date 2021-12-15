Суд арестовал четырех подозреваемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерово отправил под стражу четырех обвиняемых по уголовному делу по трагедии на шахте «Листвяжная».

Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области — Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Также суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу президента холдинговой компании «СДС-Уголь». Он обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

«Суд удовлетворил ходатайства следователей в отношении всех четырех обвиняемых. Им всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Тушкевич.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове арестовал до 14 февраля президента ХК «СДС-уголь», миллиардера Михаила Федяева. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября. В результате погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.