Родственники погибших на «Листвяжной» смогут лечиться по специальной программе

Родственники погибших на шахте «Листвяжная» смогут пользоваться медицинскими услугами по специально разработанной программе сопровождения. Об этом сообщили в пресс-центре администрации правительства Кузбасса.

Обеспечить медицинскую поддержку родственникам погибших поручил губернатор региона Сергей Цивилев. Родителям, детям и супругам шахтеров дадут специальные пластиковые карты, с которыми они смогут обратиться в Кузбасскую областную больницу им. С. В. Беляева за любыми медицинскими услугами, в том числе операциями.

«Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона», — уточнил главный врач больницы Михаил Ликстанов.

Он также добавил, что эта карта позволит обращаться к врачам поликлиники или стационара вне очереди и в любое время суток, если в том есть экстренная нужда. При этом сопровождать пациентов во всем цикле лечения будет лично руководство клиники.

Карта будет действовать бессрочно и в случае утраты подлежать восстановлению.