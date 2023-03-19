Важное 19 марта 2023, 08:42 Путину доложили, что жители Мариуполя начали активно возвращаться в город Хуснуллин доложил Путину об активном возвращении жителей в Мариуполь РИА «Новости»

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Жители Мариуполя начали активнее возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Сегодня глава государства впервые с начала спецоперации посетил этот населенный пункт.

Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов, пообщался с жителями, а также осмотрел береговую линию города, сообщило РИА «Новости».

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Хуснуллин сопровождал Путина. Во время объезда города он доложил о восстановительных и строительных работах. К лету в Мариуполе планируется запустить первый трамвайный маршрут, подчеркнул вице-премьер.

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