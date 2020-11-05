Объявления о пропаже сооснователя Skillbox появились на экранах банкоматов «Сбера»
«Для размещения на нашей сети банкоматов были взяты материалы с сайта „Лиза Алерт“. Это первый наш подобный опыт помощи в поисках. О дальнейших планах поддержки этой организации мы расскажем позднее», — рассказали TJ в пресс-службе «Сбера».
К поискам Игоря Коропова подключились водолазы. По данным правоохранительных органов, его гаджет и рюкзак были найдены на берегу моря. Чуть позже неподалеку был обнаружен самокат бизнесмена. Но о местонахождении самого Коропова до сих пор ничего неизвестно.
Молодой предприниматель в воскресенье среди ночи пошел на набережную кататься на самокате. С тех пор он не выходил на связь и о планах на неделю своей семье не сообщал. К поиску уже подключились более 200 волонтеров, в соцсетях добровольцы активно распространяют информацию о пропаже.
Близкая подруга Коропова рассказала, зачем он поехал в Сочи.