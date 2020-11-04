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    04 ноября 2020, 14:49

    Водолазы начали поиск пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

    Дарья Морозова

    Пропал сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов. Он вышел из своего отеля в Сочи и не вернулся. Сейчас его начали искать водолазы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЮРПСО МЧС России.

    Известно, что после выхода из отеля он пошел в сторону пирса. Где он сейчас — неизвестно. По данным правоохранителей, на берегу моря нашли телефон и рюкзак предпринимателя. В МЧС начали доследственную проверку. Полиция сообщила о регистрации заявления о пропаже Коропова и организовало спасательные отряды. В поисках принимают участие специалисты МЧС и отряд «Лиза Алерт».

    «Район поиска — от стадиона „Фишт“ до российско-абхазской границы на удалении до одного километра от берега», — рассказали в ведомстве.

    Ранее стало известно, что перед своим исчезновением Коропов поехал отдыхать в Сочи вместе с друзьями. В ночь на воскресенье, 1 ноября, он вышел из отеля Radisson Collection и направился к пирсу. О своих планах Коропов никому не рассказывал. И в понедельник должен был выйти на работу.