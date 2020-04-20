«Нужно голову лечить». Близкие рассказали об избившей ребенка матери из Новороссийска

Женщине, которая, как предполагается, избила ребенка и оставила его в затопленной квартире, требуется лечение и наказание по всей строгости закона. Об этом «360» сказали ее родственники.

Они сообщили, что у женщины никогда не было мужа, но сын ее родной, хотя в СМИ и была информация о том, что мальчик — приемный.

«Все возможное пытаемся сделать, чтобы мальчик не попал в детский дом и чтобы ее наказали по всей строгости закона», — сказала собеседница «360».

Мальчика нашли одного в затопленной квартире. На теле у него были многочисленные ссадины и ушибы. Его госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Источник фото: телеканал «360»

Соседи рассказали, что женщина могла оставить ребенка одного на несколько часов. Сама она, по словам соседей, из детдома, но, несмотря на это, не отличалась внимательностью к своему собственному сыну.

Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье об истязании несовершеннолетнего.