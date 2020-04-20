Избитого мальчика нашли в затопленной квартире в Новороссийске. В рукоприкладстве подозревают мать

Следственный комитет выясняет подробности истории из Новороссийска. Там в затопленной квартире нашли шестилетнего мальчика с многочисленными ссадинами и ушибами. Выяснилось это благодаря соседям снизу, которые пожаловались на потоп.

Видео последствий затопления сняли очевидцы. На кадрах — помимо воды, разбросанные по всей квартире вещи и игрушки.

«Выехавшими на место полицейскими в частично затопленной из-за незакрытого крана квартире был обнаружен малолетний мальчик с телесными повреждениями. Его 33-летняя мать в квартире отсутствовала», — сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

В систематическом избиении ребенка подозревают его мать. По предварительным данным, она постоянно поднимала руку на мальчика и часто оставляла его одного дома по несколько часов. Сейчас решают вопрос о лишении ее родительских прав. Также возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили «360» в МВД по Краснодарскому краю, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.