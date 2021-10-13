Нурмагомедов пошутил о медали от главы СК РФ для Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял ирландского бойца Конора Макгрегора. Их бой в 2018 году закончился победой россиянина. Он напомнил о нем из-за недавней драки в московском метро, где три дагестанца жестоко избили парня, заступившегося за девушку.

В Stories в своем Instagram Нурмагомедов опубликовал фото бывшего соперника, задавшись ироничным вопросом от лица ирландца.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — пошутил спортсмен.

Источник фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

В этой подписи была отсылка к новости о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил медаль «За доблесть и отвагу» Юрию Ковалеву. Он заступился за девушку в московском метро, за это его избили три приезжих из Дагестана. Ковалев попал в больницу. Мэр Москвы распорядился выплатить ему два миллиона рублей. Инцидент вызвал широкий резонанс. Виновные в драке были задержаны.