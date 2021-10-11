Заступившийся за девушку в московском метро Роман Ковалев рассказал, сколько времени проведет в больнице

Заступившийся за девушку в московском метро Роман Ковалев рассказал, что проведет в больнице еще две-три недели. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

«У меня сейчас отек. Думаю, недели две-три еще в больнице проведу. Никаких точных дат врачи не называют», — рассказал о своем состоянии Роман Ковалев, проходящий лечение в Московской городской больнице имени Иноземцева.

Молодого человека, заступившегося за девушку в московском метро, 11 октября в больнице навестил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, отметив, что поступок молодого человека заслуживает самой высокой морально-нравственной оценки.

«От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин», — обратился председатель СК к Роману Ковалеву.

Александр Бастрыкин добавил, что решительность молодого человека, проявленная в опасных условиях для жизни и здоровья, предотвратила более тяжкие последствия инцидента в метро.

После поздравления Роман Ковалев сфотографировался с гостями. Кроме Александра Бастрыкина, в мероприятии участвовали главврач больницы Арнольд Баркаров, его заместитель Сергей Андреев и руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров. На награждение пригласили и маму Романа Ковалева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех пассажиров метров, жестоко избивших Романа Ковалева: Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова, — по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 и части 1 статьи 318 УК России — покушение на убийство и угроза применения насилия в отношении представителей власти. Обвиняемым предъявили обвинение.