«Нос собрали, отек спал»: избитый тремя дагестанцами парень рассказал о самочувствии

Избитый в вагоне московского метро тремя дагестанцами Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии в Instagram. По его словам, он идет на поправку.

«Спасибо всем и каждому лично за поддержку и теплые слова! Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать», — рассказал он.

На фото, которое Ковалев выложил, видны следы недавнего жестокого избиения. Под глазами все еще есть синяки, а нос распух.

Источник фото: страница Романа Ковалева в instagram

Юношу избили в вагоне столичной подземки 4 октября. О происшествии заговорили, когда в Сети появилось видео драки. Дагестанцам, которые втроем напали на Ковалева, предъявили обвинение по нескольких статьям. Сейчас они задержаны. Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метро выплатить избитому два миллиона рублей.

Один из полицейских сообщил, что они узнали, в каком направлении пытались скрыться злоумышленники, от свидетельницы. Она указала верный путь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что три дагестанца, избившие юношу, — подонки. Но при этом он подчеркнул, что их национальность тут не имеет значения. Он выразил радость от того, что хулиганов быстро задержали.