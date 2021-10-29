Новые пункты экспресс-тестирования на коронавирус открыли в Москве

Еще 20 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус открылось в Москве. Всего таких точек теперь 70, сообщили в мэрии города.

Пункты открывают в местах, где есть большая проходимость, например, в МФЦ, торговых центрах, транспортно-пересадочных узлах. Каждый день этой возможностью пользуются от пяти до семи тысяч человек. В общей сложности москвичи сделали уже более 80 тысяч тестов.

«Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат», — напомнила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту было оперативно выявлено более 2,5 тысячи заболевших ковидом.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования есть на сайте mos.ru. Такой тест можно сдать и во время нерабочих дней. Для этого потребуются паспорт и номер полиса ОМС, если такой имеется. Детям нужно предъявить свидетельство о рождении. Но им такую процедуру проведут только при родителях.