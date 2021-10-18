Еще 30 точек для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус заработали в Москве

В Москве открылись 30 новых точек для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Они расположены в ТЦ, МФЦ и на транспортно-пересадочных узлах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи проявили интерес к экспресс-тестами в торговых центрах и МФЦ, услугой воспользовались уже свыше 20 тысяч жителей города.

«Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек», — заявила Ракова. Ее процитировал ТАСС.

С 18 октября, кроме 20 работающих в центрах госуслуг «Мои документы», ТЦ и популярных общественных местах, откроют еще 13 точек в МФЦ, 10 — в торговых центрах и семь — на транспортно-пересадочных узлах.

На прошлой неделе стало известно, что в Москве любой желающий может бесплатно пройти экспресс-тестирование на коронавирус в МФЦ или торговых центрах Москвы. Также провериться можно детям в 10 столичных школах.

Такая услуга появилась в российской столице, чтобы как можно быстрее выявлять COVID-19 у людей и принимать соответствующие меры. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Каждые сутки фиксируется рост случаев. В воскресенье, 17 октября, ковид подтвердился у 34 303 человек, что является абсолютным антирекордом.