Нерабочие дни начались в Москве и Подмосковье

С 28 октября в Москве и Московской области начались нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Этот режим не отразится на работе общественного транспорта, больниц, аптек и продовольственных магазинов. Но развлекательные заведения и общепит будут функционировать с ограничениями.

Кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку. Фитнес-клубы, салоны красоты, бани, сауны, бассейны будут закрыты. Нельзя будет попасть в библиотеки, кинотеатры, концертные залы, цирки, химчистки, прачечные, автосервисы и шиномонтажи.

Магазины, которые торгуют не товарами первой необходимости, тоже будут закрыты, но смогут реализовывать свою продукцию дистанционно с доставкой. До 7 ноября также закроются алкомаркеты.

В Москве отменены массовые культурные, зрелищные, спортивные и развлекательные мероприятия. В театры и музеи можно будет попасть, но у них ограничили наполняемость залов на 50%. Пустят только тех, у кого есть QR-коды.

В Подмосковье при проведении массовых мероприятий внутри помещений допустимое количество зрителей с QR-кодом снижено со 100 до 50 человек.

Несмотря на ряд ограничений, прогулки на свежем воздухе не запрещаются, парки и детские площадки будут открыты. Можно получать медпомощь в поликлиниках и больницах.

Еще одно изменение связано с работой МФЦ. Большую часть госуслуг нужно будет получать онлайн. Исключение сделано для регистрации смерти или для расторжения брака. В последнем случае заявления должны были быть поданы заранее.

Режим нерабочих дней был введен из-за резкого роста случаев коронавируса в России. С начала осени в стране ежесуточный прирост новых заболеваний несколько раз ставил рекорд.