НКО-иноагентов предложили лишать регистрации за организацию незаконных акций

В России предложили лишать регистрации некоммерческие организации (НКО), которые признаны иноагентами, за организацию несанкционированных акций. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог направил письмо генпрокурору Игорю Краснову, сообщил RT. Орлов отметил, что организаторами несанкционированных уличных акций, которые прошли в январе в России, были представители одной из НКО, признанной иноагентом. Он считает, что данная организация показала свою готовность умышленно нарушать закон, а также привлекать к этому других россиян в целях посягательства на законную политическую систему России.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в законодательство новой нормы, предусматривающей право органов прокуратуры инициировать судебное рассмотрение дела о ликвидации НКО — иностранного агента в случае, если руководитель или члены руководящего органа данного юридического лица дважды в течение года были привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях», — сказано в письме.

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности некоммерческих организаций и физлиц, выполняющих функцию иностранных агентов.