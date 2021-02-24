Путин утвердил штрафы для НКО и физлиц-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности некоммерческих организаций и физлиц, выполняющих функцию иностранных агентов. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает штраф за распространение информации о физлице-иноагенте и производимых им материалов без соответствующей маркировки в размере до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены за распространении информации о НКО, включенных в реестр иностранных агентов, без маркировки. Санкции будут касаться только публикаций в СМИ, в том числе сообщений в интернете.

Также в отношении физлиц-иноагентов устанавливается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за несвоевременную подачу сведений о своей деятельности в уполномоченный орган, как и в случае нарушения установленного порядка или предоставления их в неполном объеме. Закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.