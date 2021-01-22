Иноагентам предложили запретить организовывать публичные мероприятия

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести новое ограничение для работы иноагентов в России. Он считает, что им надо запретить организовывать публичные мероприятия.

Письмо с соответствующей идеей он направил Генпрокурору России Игорю Краснову. Документ оказался в распоряжении RT.

Федоров отметил, что законодательство запрещает некоторым лицам выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Однако в этом списке нет некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента и физлиц, внесенных в реестр иностранных СМИ и тоже выступающих в качестве иностранного агента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включенных в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», — заявил депутат.

Недавно в России предложили запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, жертвовать деньги политическим партиям.