Количество участников несанкционированной акции в Москве составило около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.

Попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц предприняли около 600 участников несогласованного мероприятия, отметили в управлении.

По состоянию на 14:30, в акции принимало участие около двух тысяч человек.

«Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны около 120 человек. Однако эта цифра постоянно меняется, отметила омбудсмен.

Правоохранительные органы ранее предостерегли от участия в незаконных акциях, что может повлечь привлечение к ответственности вплоть до уголовной. Роскомнадзор между тем блокирует фейки о незаконных мероприятиях, проходящих в городах РФ.