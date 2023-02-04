Общество 04 февраля 2023, 02:49 «Никогда не любили кленовый сироп». «Россия сегодня» — о попадании под санкции Канады Медиагруппа «Россия сегодня» прокомментировала введенные против нее канадские санкции РИА «Новости»

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В медиагруппе «Россия сегодня» высказались о попадании в санкционный список Канады. Замглавреда Дмитрий Горностаев, который также оказался в перечне, в разговоре с РИА «Новости» назвал такой шаг Оттавы поводом для гордости. А генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев, заметил, что санкции против отечественных СМИ и артистов — это продолжение эскалации.

«Никогда не любили кленовый сироп, а хоккей и у нас отличный», —сказано в сообщении пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня», которое появилось в Telegram-канале «Зубовский, 4».

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Горностаев отметил, что рад оказаться в одном списке с артистом Михаилом Боярским.

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«Эти санкции дают повод только гордиться. Мне — гордиться историей своей семьи. Я рад оказаться в одном списке с нашим д’Артаньяном — Михаилом Боярским», — поделился он.

Замглавреда вспомнил историю своей семьи и рассказал, что его дед, фронтовик Михаил Боярский, освобождал от фашистов Белоруссию и Литву.

«Теперь я попал под санкции союзников новых фашистов, которые засели в Киеве. Фашистов мы оттуда выбьем, как и тогда, во время Великой Отечественной», — добавил Горностаев.

Генеральный директор медиагруппы Киселев заметил, что вводимые ограничения против российских СМИ и артистов — это продолжение эскалации. Она, по мнению Киселева, не сулит ничего хорошего.

«В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике. <…> Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет», — сказал он.

В пятницу, 3 февраля, Канада ввела санкции против 16 структур и 38 физических лиц из России. Но, как напомнил российский посол в Канаде Олег Степанов, не одобренные СБ ООН санкции не могут быть законными. А официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила новые санкции с попыткой Третьего Рейха «заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики».