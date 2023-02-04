Мир 04 февраля 2023, 00:41 Антироссийские санкции Канады назвали бессмысленными Посол Степанов назвал бессмысленными антироссийские санкции Канады Unsplash

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Санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не могут быть законными, однако Запад давно забыл о международном праве. Новые антироссийские санкции носят бессмысленный характер. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Любые так называемые санкции, рестриктивные меры, которые не проходят через одобрение Совета Безопасности ООН, незаконны в принципе», — сказал он.

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Степанов считает действия Канады абсурдными. По его словам, ограничительные меры не повлияют на людей в санкционных списках и, в целом, на Россию.

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«Ответ обязательно последует, да. <…> Даже понимая всю абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно», — подчеркнул посол.

Власти Канады объявили о санкциях против медиагруппы «Россия сегодня», а также нескольких россиян. Ограничения коснулись певцов Николая Баскова, Олега Газманова и Димы Билана. Также в перечне оказались журналисты Сергей Брилев и Татьяна Миткова.

Ранее стало известно, что 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. ЕС планирует ввести новый пакет санкций против России 24 февраля.