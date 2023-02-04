Мир 04 февраля 2023, 01:43 Захарова сравнила новые санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

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Новые канадские санкции против российских деятелей культуры и журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с действиями Третьего Рейха. Свое мнение по этому поводу дипломат высказала в Telegram-канале.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — отметила она.

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Вечером 3 февраля стало известно, что Канада ввела санкции против 16 структур и 38 физических лиц из России. Среди попавших в санкционный список людей оказались певцы Николай Басков, Олег Газманов и Дима Билан. Помимо этого в перечень включили журналистов Сергея Брилева и Татьяну Миткову, а также депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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Посол России в Канаде Олег Степанов заметил, что не одобренные Советом Безопасности ООН ограничения не могут быть законными, но на Западе давно забыли о международном праве. Действия Канады посол назвал абсурдными. Ограничительные меры, как заметил Степанов, не повлияют на вошедших в санкционный список людей, и, в целом, на Россию.