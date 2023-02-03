Мир 03 февраля 2023, 23:09 Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня», Баскова и Газманова РИА «Новости»

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Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также нескольких россиян, среди которых оказались певцы Николай Басков, Олег Газманов и Дима Билан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Помимо медиагруппы «Россия сегодня», в санкционный список попали 15 структур и 38 физических лиц. Канадская сторона обвинила их в распространении «дезинформации и пропаганды».

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«Эти меры (ввод санкций — прим. ред.) принимают во внимание усилия наших американских, британских, украинских и других европейских партнеров. Канада продолжит работать с международными партнерами, чтобы оказать дополнительное давление на российский режим», — говорится в сообщении канадского МИДа.

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Страна также ввела санкции против нескольких российских деятелей культуры, среди которых исполнители Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова. Еще в санкционный список Канады внесен артист Михаил Боярский.

Также в перечень внесли журналистов Сергея Брилева и Татьяну Миткову, депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС поведала детали новых ограничений, которые будут введены против России. Она отметила, что «10-й пакет санкций в пути». По словам Ляйен, его объем составит 10 миллиардов евро. Евросоюз планирует ввести новый пакет антироссийских санкций 24 февраля.