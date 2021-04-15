Нидерланды признали утечку данных из дела о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов признала утечку данных из дела о крушении борта МН17 в небе над Донецком в 2014 году. По словам ведомства, записи переговоров фигуранта дела Сергея Дубинского попали к журналистам нелегально.

Нидерландский суд также не смог установить источник утечки данных из уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сообщалось, что была обнаружена новая информация — перехваченные телефонные разговоры. Суд, который называют ответственным за досье, расследовал, как произошла утечка информация из дела. Источник не был установлен», — рассказал председательствующего Судьи Хендрика Стинхейса.

Ранее прокуратура Нидерландов на вопросы российских журналистов отказалась комментировать утечку улик по делу о крушении борта MH17 на востоке Украины. В ведомстве отметили, что не знают, как журналисты получили доступ к данным.

Малайзийский Boeing сбили 17 марта 2014 года в Донецкой области. На борту находились 298 человек. Все они погибли. В июне 2019 года подозреваемыми в деле о крушении самолета стали россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Суд по делу о крушении самолета длится уже больше года, первое заседание прошло 9 марта 2020 года в Нидерландах.