Зеленский понадеялся на справедливый суд по MH17

Первое заседание по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе начнется в ближайший понедельник, 9 марта, в суде Гааги. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что группа расследования провела хорошую работу, собрав все необходимые доказательства. Он подчеркнул, что верит в справедливость и наказание для виновных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлено и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек».

Сегодня стало известно, что новым руководителем международной следственной группы стал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Новый список участников группы утвердили сегодня в Амстердаме.

В СМИ сегодня появилась информация, что расследователи планировали найти и допросить россиян, которые могли дать показания о крушении Boeing MH17. При этом официальные власти страны информировать они не намеревались.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупреждала, что в Нидерландах началась жесткая информационная кампания, чтобы сформировать общественное мнение нужным образом, чтобы после оказать давление на суд.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines упал в Донбассе 17 июля 2014 года после того, как его поразила ракета. Погибли 298 человек. Официальный Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но они заявили, что такого вида оружия у них нет. После этого обвинять начали Россию. Москва опровергла эти заявления и говорила о том, что не имеет отношения к крушению малайзийского борта на территории соседней страны. Катастрофу расследовала специальная группа прокуроров от Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.