Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку аудио по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку улик по делу о крушении борта MH17 на востоке Украины. В ведомстве отметили, что не знают, как журналисты получили доступ к данным.

Телефонные разговоры бывшего заместителя министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Сергея Дубинского, которые он вел в июле и августе 2014 года, обнародовала Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Журналисты сообщили, что записи были сделаны Службой безопасности Украины. Согласно телефонным разговорам, Дубинский был не осведомлен о трагедии в течение нескольких часов.

«Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», — сказала РИА «Новости» пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Малайзийский Boeing был сбит 17 марта 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек. В июне 2019 года были названы имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к трагедии: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах.