Незавозные случаи заражения «омикроном» выявили в России

В России выявили незавозные случаи заражения штаммом «омикрон», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что все имеющиеся на сегодняшний день тесты для диагностики коронавируса могут определять новый штамм.

Он сообщил, что российские специалисты посетили ЮАР, где зафиксировано больше всего случаев заражения «омикроном», и установили, что он распространяется гораздо быстрее своих предшественников, написало РИА «Новости».

По симптомам болезнь, вызванная «омикроном», напоминает грипп, уточнил Мурашко. Он также напомнил, что россияне с ковидом или подозрением на него должны в первые три-четыре дня обратиться к врачам. Однако, по его словам, как правило, люди тянут с визитом к врачу, в итоге болезнь уже переходит в острую фазу.

Министр призвал жителей сразу обращаться за помощью медиков, а врачей — незамедлительно реагировать на вызовы, проводить диагностику и назначать терапию.

«Сейчас период подготовки к новогодним праздникам, очень высокая активность социальная, контакты, встречи дружеские. Нужно помнить о безопасности», — добавил он.

Мурашко обратил внимание, что в России были выделены средства для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. По его словам, такое происходит впервые в истории страны.