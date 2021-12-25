Названы два необычных симптома «омикрона» у привитых

У привитых от коронавируса выявили два необычных симптома штамма «омикрон». Пациенты, которые прошли вакцинацию и заболели COVID-19, жаловались на тошноту и потерю аппетита.

Нетипичные для стандартного течения ковида проявления при «омикроне» выявили британские медики, сообщил Express.

Обычно у заболевших поднимается высокая температура, они страдают от продолжительного кашля, изменений или потери вкуса и обоняния. На штамм «омикрон» организм реагирует несколько иначе.

Эпидемиолог и профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор заметил, что у заразившихся «омикроном» привитых пациентов возникала тошнота и пропадал аппетит. Температура высоко не поднималась, зато присутствовала сильная головная и боль в горле. Некоторые говорили, что их рвало.

Специалисты отнесли к четырем основным симптомам «омикрона» кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

Российские ученые пришли к выводу, что мужчины переносят новый штамм легче «дельты» и уханьского вида коронавируса.