Биолог Баранова заявила, что «омикрон» оказывает меньшее влияние на мужчин, чем другие штаммы

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что мужчины легче переносят «омирон»-штамм, чем «дельту» и уханьский вид коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

Биолог пояснила, что мужчины в целом тяжелее женщин переносят COVID-19 из-за особенностей иммунитета. Однако научная гипотеза о том, что мужчины тяжелее переносят «омикрон», может исчезнуть.

Мужское население имеет большую склонность к цитокиновому шторму, чем женское. Зато женщины более склонны к производству антител, в том числе аутоиммунных. Больничное лечение глюкокортикостероидами как раз сбивает цитокиновый шторм у пациентов. Благодаря этому мужчины начали справляться с вирусом почти так же хорошо, как и женщины.

«Вирус „омикрон“ размножается очень быстро и создает огромную вирусную нагрузку в организме. Уже на первых стадиях он более мощный. Именно поэтому он и более заразный. Но его способность „скрываться“ от интерферонов на раннем этапе болезни заметно страдает. Потому иммунная система включается раньше, и ее работа проходит более гладко, снижая опасность цитокинового шторма на второй стадии. Я думаю, что из-за этого феномена нужда у женщин и мужчин в глюкокортикостероидах примерно уравняется», — заключила Баранова