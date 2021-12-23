Гинцбург раскрыл особенности «омикрон»-штамма коронавируса

Пока нельзя сказать о том, что новый штамм «омикрон» более опасен, чем другие варианты коронавируса. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но он отметил, что это только предварительные данные.

«Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Количество заболевших из-за «омикрона», особенно среди невакцинированных людей, может достичь очень больших значений, добавил ученый.

Согласно имеющейся на данный момент у научного сообщества информации, «омикрон»-штамм не будет опаснее «дельты». Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он отметил, что точная оценка летальности штамма все еще не ясна. Чтобы понять, как на человеке сказалось заболевание, нужно по крайней мере три-четыре недели после его заражения, отметил Альтштейн.