Оперштаб ответил на основные вопросы о периоде нерабочих дней

С 28 октября в Москве начинает действовать режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. В это время в городе будут действовать разные ограничения в работе магазинов, общепита и других заведений. Подробнее о правилах напомнили в оперштабе.

Специалисты пояснили, что нерабочее время продлится именно 11 дней, потому что инкубационный период «дельта»-штамма составляет до пяти дней. Таким образом, разобщение контактов на 11 дней сможет покрыть два таких периода.

Нерабочие дни должны соблюдаться на всех предприятия и в организациях в Москве. Исключение сделано для компаний, которые отвечают за работу инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла и ряда других, чья деятельность не может быть прекращена.

В это время можно будет получать плановую и экстренную медицинскую помощь. Но стоматологии при этом будут оказывать ее только в неотложных случаях.

Вакцинация от коронавируса и экспресс-тестирование будут продолжаться.

Работа магазинов, кафе, СТО и салонов красоты

В обычном режиме с 28 октября по 7 ноября будут работать продуктовые магазины. Остальным разрешили работать дистанционно с помощью доставки.

Кафе, рестораны и другие точки общепита будут работать навынос или на доставку.

Что касается салонов красоты, то их работа будет прекращена, как и фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, бань и саун. Свою работу на паузу также поставят химчистки, прачечные, шиномонтаж и автосервисы.

Парки не закрываются

Гулять на свежем воздухе никто никому не запрещает. Это можно будет делать и на детских площадках, и в парках. А вот отправиться в кинотеатр или цирк не получится. Они будут закрыты до 7 ноября.

Метро и общественный наземный транспорт в Москве не закрываются. Они будут работать в обычном режиме. Но пассажирам нужно помнить про масочный режим и социальную дистанцию. Школьники, которых отправили на каникулы, смогут пользоваться картой москвича для проезда.

Помощь в самоизоляции

Пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями, которым предписано соблюдать режим домашней самоизоляции, тоже можно гулять, а при необходимости они могут позвонить на горячую линию комплекса социального развития +7 (495) 870-45-09 и попросить помочь с доставкой лекарств или продуктов. Также москвичи, которым в нерабочие дни потребуется помощь, смогут оставить заявку на горячей линии +7 (800) 200-34-11.

Все городские, федеральные, частные, спортивные школы и школы дополнительного образования с 28 октября до 7 ноября будут на каникулах. Но в детских садах будут работать дежурные группы.

Как жениться и разводиться

Госуслуги в этот период можно будет получать онлайн на сайте mos.ru. Исключение — услуги по расторжению брака, но только по заявлениям, которые были поданы заранее. Также очно можно будет оформить регистрацию смерти. Свидетельство о рождении ребенка выдается в роддоме.

Сыграть свадьбу в нерабочие дни будет возможно, но без гостей, фотографа и в неторжественной обстановке.