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    22 октября 2021, 14:05

    Жителям Подмосковья рассказали, где можно будет заниматься спортом в нерабочие дни

    Зампред правительства Подмосковья Каклюгина ответила на вопросы жителей о занятиях спортом с 28 октября по 7 ноября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Калинина

    А период с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут закрыты фитнес-центры и спортивные залы. Заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга ответила на вопросы жителей, где в это время можно заниматься спортом.

    Жителям Подмосковья рассказали, где можно будет заниматься спортом в нерабочие дни

    Закроют ли фитнес-клубы?

    Да, все фитнес-центры будут закрыты.

    Что касается частных бассейнов, можно ли там поплавать?

    Нет, частные бассейны тоже в этот период работать не будут.

    Где людям заниматься спортом в этот период?

    Парки остаются у нас открытыми. Ну, и площадки, всевозможные воркауты рядом с домом. Поэтому на свежем воздухе занятия спортом ограничиваться никак не будут.