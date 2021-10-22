22 октября 2021, 14:05
Жителям Подмосковья рассказали, где можно будет заниматься спортом в нерабочие дни
Зампред правительства Подмосковья Каклюгина ответила на вопросы жителей о занятиях спортом с 28 октября по 7 ноября
А период с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут закрыты фитнес-центры и спортивные залы. Заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга ответила на вопросы жителей, где в это время можно заниматься спортом.
Закроют ли фитнес-клубы?
Да, все фитнес-центры будут закрыты.
Что касается частных бассейнов, можно ли там поплавать?
Нет, частные бассейны тоже в этот период работать не будут.
Где людям заниматься спортом в этот период?
Парки остаются у нас открытыми. Ну, и площадки, всевозможные воркауты рядом с домом. Поэтому на свежем воздухе занятия спортом ограничиваться никак не будут.