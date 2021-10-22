Жителям Подмосковья рассказали, где можно будет заниматься спортом в нерабочие дни

А период с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут закрыты фитнес-центры и спортивные залы. Заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга ответила на вопросы жителей, где в это время можно заниматься спортом.

Закроют ли фитнес-клубы?

Да, все фитнес-центры будут закрыты.

Что касается частных бассейнов, можно ли там поплавать?

Нет, частные бассейны тоже в этот период работать не будут.

Где людям заниматься спортом в этот период?

Парки остаются у нас открытыми. Ну, и площадки, всевозможные воркауты рядом с домом. Поэтому на свежем воздухе занятия спортом ограничиваться никак не будут.