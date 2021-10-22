Жителям Подмосковья рассказали о работе поликлиник в ковидные каникулы

Поликлиники в период нерабочих дней в Московской области будут работать по обычному графику, с 08:00 до 20:00. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Амбулатории будут работать до 16:00. Фельдшерско-акушерские пункты — до 14:00.

«За исключением праздника 4 ноября и воскресного дня 7 ноября», — отметила министр.

Прививочные пункты в Подмосковье будут работать в те же часы, что и поликлиники.

«Те пункты, которые у нас размещены в торговых центрах, останутся там, где эти ТЦ будут не закрыты, то есть если они в зоне продуктовых магазинов», — уточнила она.

Стригункова сообщила, что в Подмосковье уже 3,7 миллиона человек привились от коронавируса. Среди вакцинированных заражаются менее 1%, по ее словам.

Глава Минздрава области также отметила, что сейчас в регионе выявляют больше случаев коронавируса, чем в какую-либо из прошлых волн. Заболеваемость растет с середины сентября.

Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина при этом сообщила, что по сравнению с прошлым годом школьники в Подмосковье начали болеть реже.

В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими.