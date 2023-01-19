Эксклюзив 19 января 2023, 17:04 Некоглай продался «за пять сольдо» ради ролика с угрозами России Журналист Витязева назвала угрозы блогера Некоглая в адрес России спецзаданием YouTube

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Угрозы в адрес России и обещание финансировать ВСУ со стороны выдворенного из России блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) свидетельствуют о не очень большом уме молодого человека, которого начали использовать в своих целях другие люди. Об этом в беседе с «360» заявила журналист и публицист Юлия Витязева.

Поведение блогера она оценила цитатой из фильма «Бриллиантовая рука»: «Как говорит наш шеф, если человек идиот, то это надолго».

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Журналист пояснила, что Некоглай очень хотел прославиться в медийном пространстве, но из-за отсутствия ума и таланта снял скандальный ролик, за который понес вполне заслуженное наказание.

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«Теперь ему сказали: „Мальчик, ты понимаешь, что ты ни на что не способен. Но если хочешь получать свои „пять сольдо“ ежемесячно на кальянную и сауну, то вот тебе спецзадание. Работай. Я думаю, что все происходило именно так», — заявила Витязева.

Она добавила, что в Некоглае также взыграли амбиции — мол, его «творчество» не поняли и не оценили. Но вместо того, чтобы не делать ничего, он «решил позориться до конца».

В том, что скандальный блогер снова попал в новостную повестку, Витязева не увидела ничего страшного. Она предложила вспомнить слова Петра Первого: «Дадим слово каждому, чтобы дурь каждого была видна».

Блогера Некоглая выдворили из России по решению Пресненского суда Москвы. Дело на юношу завели после видео с пародией на российского военного, который отбрасывал летящие с дрона гранаты. Во время суда блогер признал свою вину и принес извинения. Но суд решил отправить его домой в Молдавию.

В четверг, 19 января, в Сети появилось новое видео, в котором Некоглай пообещал «воевать» с Россией и подчеркнул, что проспонсирует покупку дронов для ВСУ.