У пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом, которая лежит в реанимации в тяжелом состоянии, начались небольшие улучшения. Но они пока незначительны. Об этом «360» сказал муж пострадавшей Константин.

«Какие-то небольшие улучшения пошли, но сейчас не могу сказать, чтобы не сглазить», — отметил он.

Организм пострадавшей еще борется, добавил Константин.

«Новостей сейчас, к сожалению… Знаете, я бы сейчас кричал бы, но нет их пока. <...> Я не знаю, куда мне деться, уже на дачу уехал», — сказал муж пострадавшей.

Авария произошла на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Эдвард Бил за рулем Audi на скорости вылетел на встречку на Новинском шоссе и врезался в Volkswagen. Женщина, которая управляла этой иномаркой, с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Через день она впала в кому.

Заседание в суде прошло 3 апреля. Блогера не стали арестовывать, но отпустили с запретом определенных действий. Юрист-международник Тимур Маршани сказал, что нет ничего необычного в решении суда. Это не легкое, а соразмерное наказание за преступление с неосторожной формой вины.