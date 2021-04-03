Суд не стал арестовывать Эдварда Била

Суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу после аварии на Садовом кольце. Его отпустили с запретом определенных действий.

1 апреля в районе полудня блогер Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на скорости выскочил на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы. Он лоб в лоб влетел в Volkswagen, которым управляла женщина. Она получила тяжелейшие травмы и попала в реанимацию. Адвокат потерпевшей рассказал, что женщина находится в коме. Ранее ее муж Константин сообщил о нескольких операциях, которые уже провели врачи.

Ранее СМИ написали, что незадолго до этой аварии, блогер разогнался по городу почти до 150 километров в час. На следующий день после ДТП полиция показала видео допроса Эдварда Била. Он признался, что в момент столкновения именно он был в водительском кресле Audi. Сразу после случившегося было несколько версий о том, кто же управлял иномаркой.

По факту ДТП завели уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Возможно, что статью переквалифицируют на более тяжкую.