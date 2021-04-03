Прогулки вместо СИЗО. Эдварда Била не арестовали, это вызов обществу?

Суд запретил блогеру Эдварду Билу определенные действия после аварии на Садовом кольце, но не арестовал. Адвокат потерпевших возмущен таким решением, которое посчитал вызовом обществу. А юрист-международник заявил, что это нормальная практика, наказание соразмерно преступлению. Кто прав?

Из суда — в Cadillac

Суд провел заседание днем 3 апреля, чтобы выбрать меру пресечения для блогера. Била в итоге отпустили, и он с адвокатами уже уехал на черном Cadillac. По дороге из суда до иномарки они отказались от комментариев.

Однако подозреваемому запретили определенные действия. Блогеру теперь нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, водить машину, пользоваться телефоном и интернетом, посещать и участвовать в массовых мероприятиях.

Бил признал вину в ДТП и предложил выплатить всем пострадавшим компенсацию.

Это нормальная практика

Ничего необычного в решении суда нет, сказал «360» адвокат, юрист-международник Тимур Маршани.

«Это не легкое наказание, это соразмерное наказание за преступление с неосторожной формой вины. Вполне очевидно было, что он будет находиться под домашним арестом либо под ограничением мер, которые были установлены судом. В связи с тем, что все-таки опасности для общества и окружающих он не представляет, скрываться от органов следствия и суда будет не намерен. И вполне закономерно, что до приговора суда он будет находиться под мерами ограничения, установленными судом», — пояснил он решение должностных лиц.

А дальше будет следствие. В зависимости от его позиции блогеру предъявят либо обвинительный приговор с реальным сроком наказания, либо дадут условку.

Это нормальная практика, когда по преступлению, связанному с нарушением ПДД, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью, избирают меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Поэтому ничего нового не произошло Тимур Маршани адвокат, юрист-международник.

Судебная практика разрешает отправлять человека под домашний арест или выдавать ему подписку о невыезде, то есть не изолировать его от общества.

«В данном случае суд вынес Соломоново решение, ограничившись в первую очередь принятием правильного и закономерного процесса, применив меры ограничения в отношении подозреваемого Эдварда Била, которому в дальнейшем предъявят обвинение», — сказал Маршани.

Решение суда — вызов обществу

Однако адвокат потерпевшей Андрей Князев не согласился с таким решением суда.

«Могу сказать, что с данной мерой пресечения не согласны. Во-первых, у нас очень много вопросов к следствию, к тому материалу, который был собран и предоставлен. Для меня было большим удивлением, что по данному уголовному делу нет потерпевших, то есть потерпевшим вообще никто не признан, несмотря на то, что четыре машины пострадало в ДТП. Поэтому говорить о том, что следствие проводится качественное, я в настоящее время не могу, поскольку, еще раз повторюсь, потерпевших у нас нет», — выразил он свою точку зрения.

Юрист предположил, что при подготовке ходатайства следствие не учитывало, что не понятно на кого была оформлена машина, неизвестен собственник авто, на иномарку не были оформлены какие-либо страховки — ОСАГО, КАСКО.

Мы считаем, что это вызов обществу Андрей Князев адвокат потерпевшей.

Человек, который более 400 раз нарушил ПДД, не мог управлять машиной, не сомневается адвокат.

Адвокат потерпевших что-то сделал не так?

Адвокат Александр Добровинский не прокомментировал само решение суда по мере пресечения, поскольку не следил за процессом. Однако он сказал «360», что всегда можно сделать вывод из того, что говорит защита и что говорит обвинение. Если сторона потерпевших осталась недовольна, значит, ее адвокат что-то сделал не так.

«Если адвокат пострадавшей не согласен, значит ему не хватило аргументов. А адвокат защиты хорошо сработал. Если это все, как вы говорите, то это несправедливо. Но это делает честь защите этого блогера и, конечно, не делает чести людям, которые представляли другую сторону. Но, впрочем, я не был в процессе, я не знаю всех перипетий и деталей», - объяснил Добровинский.

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. Пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали в реанимацию, позже она впала в кому. Автоюрист Дмитрий Славнов сказал, что Бил всегда отличался хамским стилем вождения. Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.