Адвокат стороны пострадавших и жена блогера Эдварда Била пришли к суду в Москве. Сегодня блогеру выберут меру пресечения после аварии на Садовом кольце.

Адвокат пострадавшей Андрей Князев рассказал, что Мария находится все в том же стабильно тяжелом состоянии. Она в коме. Ее муж Константин тоже приходит в себя. «Довольно-таки стрессовая тяжелая ситуация, поэтому он сейчас занимается вопросами лечения супруги, занимается детьми», — уточнил Князев.

Юрист воспользуется правом на ознакомлением с материалом и после этого сформирует позицию по этому вопросу — поддержит ходатайство или нет.

С точки зрения закона, примирение возможно, отметил он.

«Что применительно к данному делу, этот вопрос я с доверителями не обсуждал, говорить об этом как минимум преждевременно. Последствия еще неизвестны — крайне тяжелое состояние [потерпевшей], поэтому это вопрос не сегодняшнего дня», — сказал Князев.

Несколько слов журналистам сказала и жена блогера. «Я хотела бы, чтобы все было по закону, чтобы были установлены все обстоятельства», — сказала супруга Била.

После аварии она еще не виделась с блогером: «Его забрали, не знаю обстоятельств».

«Мы готовы помочь всем в этом ужасном событии, мы сочувствуем и очень переживаем», — добавила она.

Ранее Князев сказал, что с ним никто не связывался из представителей Била.

ДТП случилось 1 апреля. Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на высокой скорости вылетел на встречку на Новинском бульваре в Москве и врезался в Volkswagen, которым управляла женщина. Пострадавшая перенесла несколько операций, лежит в реанимации в очень тяжелом состоянии.

За 20 минут до аварии Бил разогнался до почти 150 километров в час. Полиция Москвы будет ходатайствовать о запрете определенных действий блогеру после ДТП.