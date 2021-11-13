Названы способы получения QR-кодов нового образца

Сертификат о статусе вакцинированного от коронавируса, переболевшего или получившего медотвод от прививки можно будет получить в электронном или бумажном виде на «Госуслугах» или в МФЦ. Рассматриваются варианты подключить к выдаче и другие учреждения. По данным «Коммерсанта», сейчас такая возможность обсуждается «Почтой России».

Издание отметило, что, судя по законопроектам, внесенным в Госдуму, действующие сейчас QR-коды и сертификаты с региональным статусом, будут автоматически заменяться в информсистемах — на «Госуслугах» и региональных порталах — на сертификаты нового образца. Эти документы будут действительны на территории всей России.

Бумажные документы можно будет получить в МФЦ или структурах, которые выполняют те же функции. Это связано с тем, что не у всех жителей есть смартфоны.

У Минздрава, согласно законопроекту, появятся полномочиями определять срок действия QR-кодов. Причем это будет делаться отдельно для граждан с прививками и отдельно для тех, кто переболел ковидом, уточнил «Коммерсант».

В настоящее время сертификаты действуют год. По данным источников газеты, их срок могут уменьшить. Решение будет зависеть от рекомендаций о необходимости ревакцинации. В правительстве ссылаются на данные ВОЗ, которая считает, что ревакцинацию надо делать раз в шесть месяцев.

В Минздраве также рекомендовали ревакцинироваться через полгода после первой вакцинации или болезни. Для этого предлагается использовать «Спутник Лайт».