Назван главный плюс введения QR-кодов о вакцинации в общественных местах

Введение QR-кодов о вакцинации от SARS-CoV-2 может предотвратить появление новых мутаций вируса, потому что непривитые не будут заражаться и передавать возбудитель болезни. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те, кто не вакцинированы, <...> не будут в результате размножения и передачи [коронавируса] заниматься выведением новых эпидемически значимых вариантов COVID-19», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

По словам Гинцбурга, непривитые не будут заражаться и разносить вирус, так как доступ в общественные места им будет закрыт.

Накануне правительство ввело в Госдуму законопроект о QR-кодах о вакцинации на транспорте и в общественных местах. Если новые нормы примут, они будут действовать до 1 июня 2022 года. Без справки о прививки можно будет ходить в продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, где продают товары первой необходимости. До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после такая возможность будет только у людей с медотводом от вакцинации.