Минцифры сообщило, что сертификаты о первичной вакцинации «Спутником Лайт» формируются на портале госуслуг через 21 день. При ревакцинации или для переболевших ковидом они появляются в тот же день.

«Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом „Спутник Лайт“ формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве уточнили, что при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки. Те, кто переболел COVID-19, тоже смогут получать QR-код в тот же день, написало РИА «Новости».

Накануне федеральный оперативный штаб сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах о прививке от коронавируса на транспорте, в магазинах и точках общественного питания. По мнению директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это великолепная идея.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что по законопроекту о QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте, в кафе и магазинах предстоит серьезная работа в Госдуме. К ней привлекут экспертов.