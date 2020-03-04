Названы самые популярные подарки на 8 Марта. Речь не только про тюльпаны

Перед каждым 8 Марта в цветочных магазинах не протолкнуться. Мужчины штурмуют прилавки в поисках самого красивого букета. Это неудивительно, ведь цветы оказались самым популярным подарком на этот праздник. Маркетологи рассказали, какие еще презенты входят в топ-10 на Международный женский день.

Как выяснили специалисты Гильдии маркетологов, чаще всего женщинам на 8 Марта дарят букеты, пишет RT. На втором месте расположились шоколад и коробки конфет. Многие мужчины выбирают в качестве подарка косметику или духи.

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали гаджетам и различным аксессуарам. Затем идут нижнее белье и галантерея. Некоторые предпочитают радовать женщин походами в кино, ресторан или театр. На седьмом месте среди распространенных подарков оказались сертификаты.

Кто-то любит быть более практичным и дарить посуду или мелкую бытовую технику. Замыкают рейтинг спортивные товары и покупки для хобби. В среднем мужчины тратят на подарки от полутора до двух тысяч рублей, но разброс может быть от 300 рублей до 150 тысяч.

Большинство россиянок хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, парфюмерию или косметику. Эксперты провели опрос и узнали, что мужчины практически угадали эти желания.