Названы самые популярные подарки на 23 февраля. Среди них не только носки и пенка для бритья

У россиянок осталось всего несколько дней, чтобы определиться с презентами для своих мужчин. 23 февраля у многих ассоциируется с носками и пеной для бритья. Оказывается, это далеко не стереотип, а действительно самые распространенные подарки на этот праздник.

По словам специалистов Гильдии маркетологов, чаще всего мужчинам на 23 февраля дарят какую-либо одежду. Женщины выбирают для них рубашки, галстуки и пресловутые трусы с носками.

Вторую строчку рейтинга традиционно занимает пена для бритья. Сюда же эксперты включили различные лосьоны и одеколоны, пишет RТ. Тройку лидеров среди подарков на 23-е замыкают спиртные напитки. Часто россиянки преподносят на этот праздник и гаджеты.

Не забывают женщины и про хобби своих близких. Мужчины получают подарки, связанные со своими увлечениями или занятиями спортом. Еще в десятку самых распространенных презентов специалисты включили книги, подарочные наборы, сертификаты и игрушки для взрослых. А вот романтический ужин оказался на последнем месте в списке.

Как выяснили эксперты, в среднем женщины тратят на один подарок от тысячи до 1,5 тысячи рублей. В целом, чтобы порадовать мужчин, россиянки отдают от 150 рублей до 150 тысяч рублей.

До праздника осталось всего пара дней, поэтому самое время подумать о том, как провести этот день. В материале «360» есть пара идей на этот счет.