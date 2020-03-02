Названы оригинальные подарки на 8-е марта

Самым популярным подарком на Международный женский день стал билет на самолет. Почти половина опрошенных девушек получали авиабилеты в подарок.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследования, было опрошено пять тысяч пользователей в соцсетях. Барышни поделились, что их удивляли поездками в Париж, Венецию, Лондон или на море — Сардиния, Пхукет и даже Сочи. Чаще всего путешествия дарят мужья или родственники, реже — друзья.

Второе место — билет на концерт в других городах или странах. 29% опрошенных выбрали такой ответ. Например, различные музыкальные фестивали в Европе или поход в Венскую оперу.

22% девушек дарили полезные в путешествиях вещи: обложки на паспорт, спальные мешки, рюкзаки, подушки для сна и даже обувь для трекинга. По словам одной девушки, самым лучшим подарком для нее оказался рюкзак на 55 литров.

«Он намотал со мной десятки тысяч километров по миру и оказался гораздо прочнее, чем отношения с парнем, который мне его подарил», — поделилась она.

Остальные 6% барышень получали впечатления. Им дарили прыжок с парашютом, полет на авиатренажере или воздушном шаре.

Ранее «360» писал о том, что к 23 февраля россияне возьмут кредиты на подарки. Особенно популярны «праздничные» микрозаймы в крупных городах. Речь идет о суммах около 10-11 тысяч рублей.