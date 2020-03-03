Выяснилось, что россиянки хотят на 8 Марта. Мужчины почти угадали

Российские мужчины угадали, чего хотят женщины. На 8 Марта они подарят своим избранницам ювелирные украшения, косметику и парфюмерию. На презент большинство планирует потратить до трех тысяч рублей.

Предпочтения россиянок выяснил сервис объявлений «Авито». Результаты проведенного исследования опубликовало РИА «Новости».

О ювелирном украшении на весенний праздник мечтают 41% девушек, еще 40% хотят в подарок косметику и парфюмерию. Подарочные сертификаты порадуют 31% россиянок, 23% из них предпочли бы туристическую путевку. О гаджетах вспомнили только 16% опрошенных женщин.

Мужчины в свою очередь с подарками на 8 Марта практически угадали. Косметику и парфюмерию вручат 43% из них, а купить ювелирные украшения решились 26%. Подарочные сертификаты приобрели 22%.

Бытовую технику, одежду или обувь выбрали как презент по 11% респондентов. Гаджет вручат 10% опрошенных, еще 9% подумали, что хорошим подарком станет посуда. Книгу до сих пор считают лучшим подарком 6% мужчин. Алкоголь будут дарить 4% участников опроса, а по 2% преподнесут путевку или животное.

Больше трети российских мужчин — 35% — рассчитывают потратить на 8 Марта от одной до трех тысяч рублей. Почти четверть — 24% — намерены уложиться в 3-5 тысяч, а 11% подумывают о тратах в 5-10 тысяч. Еще 18% респондентов не планируют сильно тратиться и готовы купить подарок стоимостью до тысячи рублей.

В прошлом году 40% женщин подарили на 8 Марта косметику и парфюмерию. Ювелирные украшения и сертификаты получили 19% и 18% россиянок соответственно. Каждой десятой — 11% — вручили одежду и обувь, 7% подарили бытовую технику. Подарки понравились 83% женщин.

Специалисты провели свое исследование в феврале 2020 года методом онлайн-опроса. В нем участвовали свыше трех тысяч россиян старше 18 лет.